LIGUE 2 MOBILIS - 22E JOURNÉE:L'ASAM EN APPEL À BATNA JSMS-JSMB: affiche d'accession

Le derby ASM Oran-RC Relizane et le choc du haut de tableau, entre la JSM Béjaïa (3e) qui se déplace chez la JSM Skikda (4e), seront à l'affiche de la 22e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain et qui verra le leader AS Aïn M'lila effectuer un périlleux déplacement chez la lanterne rouge, le CA Batna. Des matchs au sommet, qui restent ouverts sur différentes probabilités, car mettant aux prises des adversaires en manque de points, même si certains jouent l'accession alors que d'autres luttent pour leur maintien, comme c'est le cas dans le duel des extrêmes, entre l'ASAM (leader) et le CAB, dernier, mais avec seulement trois longueurs de retard sur le premier club non relégable, le WA Tlemcen. La JSM Skikda, qui reste sur une défaite (2-0) chez les CRB Aïn Fakroun (avant-dernier) voudra probablement profiter de l'avantage du terrain et du soutien du public pour renouer avec le succès, d'autant qu'il s'agit d'un «match à six points», contre un concurrent direct pour la montée en Ligue 1. Une performance à laquelle la JSMS peut se permettre de croire, d'autant plus que la JSMB ne semble pas au meilleur de sa forme, comme en témoigne sa victoire étriquée au cours de la précédente journée, où elle l'avait difficilement emporté (3-2) contre la lanterne rouge, le CA Batna. Dans l'autre choc de cette 22e journée, l'ASMO recevra le RC Relizane dans un derby palpitant et qui promet énormément, surtout que les Asémistes restent sur un bon nul (1-1) chez les WA Tlemcen, alors que le RCR a été tenu en échec à domicile par le MC Saïda (0-0). Un résultat que le MCS aura la chance de confirmer ce week-end, en accueillant le CRB Aïn Fakroun (avant-dernier), au moment où les deux autres mal-classés, le MC El Eulma (14e) et le GC Mascara (12e) s'affronteront dans un duel direct pour le maintien. De son côté, le MO Béjaïa (2e) qui reste sur une belle victoire

(2-1) chez le GC Mascara sera probablement sur du velours en accueillant le WA Tlemcen, actuel premier club non relégable et qui vient d'engager l'entraîneur Benchadli, au moment où les Criquets du CA Bordj Bou Arréridj essayeront de confirmer leur réveil dans cette dernière ligne droite du parcours, en ramenant un bon résultat de leur prochain déplacement chez l'Amel Boussaâda (10e). L'ASO (6e) à six longueurs du podium tentera de se relancer dans la course pour l'accession à l'occasion de la réception d'un mal classé, le RC Kouba (11e) qui reste sur une victoire contre l'ABS (2-1) et qui aura besoin de maximum de points pour sortir de la zone rouge.

Une mission qui s'annonce extrêmement ardue d'autant plus que les Koubéens voyagent mal avec un seul point ramené depuis le début de la saison. Tous les matchs débuteront 16h, suivant la programmation de la Ligue de football professionnel (LFP) et ils se joueront tous en présence du public, car aucun des clubs hôtes n'est sanctionné d'un huis clos.