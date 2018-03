MEDJANI, DÉFENSEUR DE SIVASSPOR "J'ai grandi avec le football turc"

L'international algérien, Carl Medjani, est revenu sur son rapport à la Turquie et son championnat ainsi que sur

le niveau de la star des Foxes Riyad Mahrez, dans un entretien accordé à

Bein sport Turquie. Le milieu défensif Sivasspor a déclaré: «En fait, je n'étais pas loin du football turc, j'ai vécu à Lyon, j'avais des amis turcs dans le quartier. J'ai donc grandi avec le football turc». Il a ajouté concernant les joueurs étrangers qui sont de plus en plus nombreux à aller en Turquie: «En fait, ne nous leurrons pas, les footballeurs étrangers ne peuvent pas avoir une idée du championnat avant de venir ici. Après quand ils viennent, ils ont de bonnes connaissances de la Süper Lig». Le joueur de 32 ans a ajouté concernant son coéquipier en sélection Riyad Mahrez: «Riyad est un très bon joueur de football. Il a commencé tard à jouer, il a appris le football dans la rue, Mahrez a du caractère et une forte personnalité. Aujourd'hui c'est l'un des meilleurs footballeurs de Premier League».