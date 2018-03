PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2019 L'EN U17 en stage à Sidi Moussa

La sélection algérienne des moins de 17 ans sera en regroupement au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger) du 10 au 14 mars, a indiqué la Fédération algérienne de football. A cet effet, le sélectionneur national Sofiane Boudjella a convoqué 26 joueurs qui doivent se présenter samedi à partir de 15h au CTN, précise la même source. La liste est dominée par les joueurs du Paradou AC (7), suivis de la JSM Skikda (3),

de l'ES Sétif et de l'USM Alger en troisième position avec deux joueurs chacune. Ce stage entre dans le cadre de la préparation de l'équipe pour ses prochaines sorties officielles, notamment les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019 dont la phase finale aura lieu en Tanzanie. Le tournoi qualificatif de la zone Nord se déroulera en août prochain en Tunisie et dont le vainqueur sera qualifié pour la phase finale de la CAN 2019 des U17. La Confédération africaine de football avait adopté en juillet 2017 un système zonal pour les éliminatoires de la CAN 2019 des U17, rappelle-t-on.