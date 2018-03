LIGUE 1 MOBILIS - 22E JOURNÉE:USMH - JSK, DEMAIN À 16H Les Canaris jouent leur avenir

Par Kamel BOUDJADI -

Benaldjia et ses partenaires joueront leur survie demain

Les Canaris affronteront demain l'USM El Harrach après une période tumultueuse sur tous les plans. Si au plan technique les choses sont relativement au point, c'est grâce au travail mené par Youcef Bouzidi qui s'est donné à fond pour préparer les Canaris en vue de cette rencontre capitale pour l'avenir des deux équipes. Dans sa conférence de presse, Mourad Karouf faisait le point sur ces préparatifs justement, tout en assurant que les Canaris sont décidés à empocher les trois points, même en dehors de leurs bases. Les derniers réglages ont touché tous les compartiments du jeu avec toutefois quelques absences. Il sera justement question de Mesbahi et de Tizibouali qui ne pourront pas être alignés à cause de blessures, alors que Ferhani est encore frappé de suspension. La barre technique annonçait cependant le retour du gardien, demain, Malik Asselah. Comme la JSK, l'USM El Harrach joue son avenir en Ligue 1 Mobilis. Les trois points sont d'une importance vitale et les deux équipes n'auront pas d'autres choix que de les arracher. Bien que les Canaris se soient un peu éloigné du gouffre, il n'en demeure pas moins que la défaite serait la meilleure manière de signer son acte de relégation...à moins de futurs miracles. Toujours au chapitre de la barre technique, il convient de signaler que le coach Bouzidi a toutes les chances de suivre la rencontre depuis les tribunes. Son contrat n'étant pas signé, il ne pourra donc pas rejoindre ses poulains sur le terrain. Hier dans l'après-midi, rien n'indiquait que le problème approchait de la solution, étant donné que Cherif Mellal, le président de la JSK se trouvait encore à l'étranger d'une part. Il n'y avait aucun indice de l'approche d'un dénouement du conflit qui l'oppose à Noureddine Saâdi qui reste intransigeant, d'autre part. Ainsi, les Canaris joueront leur avenir, incertain, dans un présent instable. Par ailleurs, jusqu'à hier dans l'après-midi, il n'y avait pas les prémices d'un dénouement de l'affaire de la domiciliation du match face à l'USMB, comptant pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie. Hier, en fin de journée, la direction de l'équipe kabyle attendait toujours la réponse de la FAF. Celle-ci a été destinataire d'un courrier comportant le choix du terrain du 8-Mai 1945 de Sétif pour abriter la rencontre attendue le 16 du mois en cours. Selon des sources proches de la direction kabyle, le choix du terrain est conditionné par l'homologation de ce dernier par la Confédération africaine de football, prouvant ses capacités à accueillir les rencontres de coupe d'Afrique. Une homologation qui ne semble pas correspondre aux critères de la FAF qui semble avoir un dossier de l'homologation du même terrain, avec une capacité d'accueil de 15 000 spectateurs. Cette contradiction fait dire à beaucoup de sources contactées, que la réponse de la FAF ne pourra être que négative. Une éventualité que beaucoup n'hésitaient pas à considérer comme injuste. La rencontre face à l'USMB, avec ces rebondissements, a pris les allures d'une véritable affaire de l'année. Le terrain du 1er-Novembre étant exclu en premier lieu, ce fut par la suite le ballet des terrains. Selon des sources au fait des choses à la maison JSK, des pourparlers et des contacts sont en cours entre les deux parties, la FAF et la direction de la JSK, pour trouver la solution consensuelle tout en espérant que l'équipe de Blida ne conteste pas le choix des deux parties.