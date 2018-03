COUPE DE LA CAF-16ES DE FINALE:AS MANIEMA-USMA (2-2) Soustara a souffert à Kinshasa

Par Lounès MEBERBECHE -

Les Rouge et Noir ont bien tenu le coup malgré la fatigue

Pour le compte des 16es de finale aller de la coupe de la CAF, les Usmistes ont réussi à revenir avec un match nul du Congo, après avoir mené 2-0. Une performance mitigée, mais qui reste positive à l'extérieur, en attendant la seconde manche.

Le coach Hamdi a aligné une équipe-type en 4-2-3-1, avec Zemmamouche dans les buts, Chafaï et Abdelaoui dans l'axe de la défense, et Cherifi et Benchikhoune dans les couloirs. Dans la récupération, Belahcène et Koudri ont été associés juste derrière Benguit qui s'occupait du relais offensif avec Ardji et Benmoussa sur les côtés, pour alimenter Derfalou. Pour le début de ce match, et évoluant sur une pelouse impraticable, et sous une chaleur de plomb avoisinant les 32 degrés, les Rouge et Noir ont eu tout le mal du monde à développer leur jeu. Les locaux ont procédé par un jeu long vers l'axe de la défense usmiste, tandis que les camarades de Chafaï faisaient bloc au milieu. On jouait plus d'un quart d'heure de jeu, lorsque la bande à Miloud Hamdi est parvenue à ouvrir le score à la 20e minute. C'est Walid Ardji qui a réussi à donner l'avantage à l'équipe de Soustara. Derfalou parviendra à doubler la marque à la 30e minute suite au débordement de Ardji qui centre, Oussama devance le défenseur congolais et fusille le gardien de Maniema à bout portant. Les Rouge et Noir ont assommé leurs adversaires malgré les timides réactions des locaux, mais sans qu'elles inquiètent Zemmamouche. Benmoussa avait la possibilité de tuer le match sur un coup franc direct sur la ligne des 18 mètres à la 36e minute, son tir butte sur le mur. Les Algérois dominaient parfaitement cette première période, mais ils se sont fait piéger dans le temps additionnel, lorsque les Congolais sont parvenus à réduire le score suite à un débordement côté gauche, l'avant-centre de Maniema trompe Zemmamouche d'une tête croisée. Après la pause, les Congolais se montrent plus offensifs et dangereux face à des Usmistes qui donnaient l'impression d'être étouffés physiquement. L'AS Maniema parviendra à égaliser (2-2) à la 51e minute, suite à une erreur de marquage des défenseurs algérois dans l'axe central. Un but qui a complètement changé la physionomie du match et a fait douter l'USMA, alors que l'ASM s'est totalement métamorphosée. Hamdi a décidé ensuite de lancer El Hajhouj et Beldjilali à la 60e minute pour booster son attaque. La pression était terrible sur l'USMA qui n'arrivait pas à suivre le rythme, chose justifiée au vu des conditions du match mais surtout après le périple que la délégation algéroise a effectuée. Les camarades de Benguit ont souffert jusqu'au bout pour finalement arracher le match nul, ce qui reste une bonne opération avant le match retour prévu dans 10 jours au stade du 5-Juillet à Alger.