MATCHS AMICAUX DES VERTS Le plan défaillant de la faf

Par Saïd MEKKI -

Le sélectionneur national s'adressant à ses joueurs

Rabah Madjer et son staff ne pourront rencontrer que l'équipe tanzanienne en amical en tant que pays africain lors du prochain stage de la sélection.

Selomit-pas«J'ai demandé un maximum de matchs amicaux contre des sélections du continent», avait déclaré le sélectionneur des Verts, Rabah Madjer. Mais force est de constater que la Fédération algérienne de football n'a pu dénicher qu'une seule sélection africaine pour la sélection algérienne de football, faute de mauvaise prise en charge de ce volet depuis l'élection du président Kheïreddine Zetchi. Rabah Madjer et son staff ne pourront rencontrer que l'équipe tanzanienne en amical en tant que pays africain lors du prochain stage de la sélection. Ce premier match sera suivi d'un second quelques jours plus tard, mais face à la sélection iranienne (représentante de l'Asie». Par la suite et lors de la prochaine date FIFA prévue en juin prochain, les Verts rencontreront le Portugal, un pays européen et une autre sélection du continent asiatique, à savoir l'Arabie saoudite. Les trois dernières sélections préparent leur participation à la prochaine Coupe du monde prévue en Russie au mois de juin. Sinon, on ne les voit pas accepter de rencontrer les Verts et programmer leur matchs en un temps record. Gouverner, c'est prévoir. Mais le président de la FAF et ses collaborateurs, dans ce domaine, ont vraiment failli à leur «mission», car on ne cherche pas des sparring-partners à la veille des échéances ou des stages programmés par les staffs techniques, mais bien avant. Ce qui voudrait dire que la FAF aurait dû commencer à chercher des matchs amicaux pour la sélection algérienne depuis avant la nomination du coach espagnol Lucas Alcaraz. Si tel a été le cas, on aurait bien pu dénicher des matchs pour les Verts que le staff technique actuel composé de Rabah Madjer, Méziane Ighil et Djamel Menad aurait pu mieux s'organiser. La meilleure preuve en est celle de la sélection algérienne des joueurs locaux qui effectue des mini stages sans pouvoir les ponctuer par des matchs amicaux, se contentant des matchs d'application entre les joueurs convoqués. Pourtant aussi bien le président de la FAF que le manager général des Verts, ainsi que certains membres du Bureau fédéral, ils ont bien assisté à plusieurs réunions et manifestations organisées par la Confédération africaine de football, mais ils n'ont pu bien négocier avec leurs homologues du continent pour programmer des rencontres amicales. Même si ce n'est pas pour les six premiers mois, on cherche surtout le moyen, voire le long terme, comme font les fédérations de football dignes de ce nom. Aux dernières nouvelles, l'Arabie saoudite s'est manifestée pour trouver accord avec la Fédération algérienne de football pour un match amical fin mai-début juin. Car, si cela était à une date hors FIFA, les sparring-partners ne pourraient assurer la présence de leurs joueurs évoluant dans de grands clubs et en particulier en Europe. Pour résumer donc, la sélection algérienne pourrait disputer quatre matchs d'ici à la Coupe du monde 2018 où elle n'est pas du tout concernée, sauf pour la suivre sur les écrans... Les deux premiers matchs amicaux sont programmés face à la Tanzanie (le 22 mars au stade du 5-Juillet) et à l'Iran (le 27 mars en Autriche). Par la suite, c'est le Portugal qui est programmé le 7 juin à Lisbonne en attendant la décision finale pour le 4e match amical prévu entre fin mai et début juin face à la sélection d'Arabie saoudite. Enfin une question aux responsables concernés par la programmation et l'organisation des matchs amicaux pour les Verts: a-t-on pensé à d'autres matchs amicaux après les autre déjà annoncés? Nul doute que la réponse est négative, car...