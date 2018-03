ASSOSIATION OULED EL HOUMA Tournoi de fraternité entre détenus et policiers à Koléa

Dans le cadre des activités sportives et culturelles au profit des détenus, l'Association Ouled El Houma a organisé un tournoi de football de la fraternité et de l'amitié au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Koléa, en collaboration avec les structures compétentes de la direction générale des établissements pénitentiaires avec la participation de l'équipe de football de la Police (Dgsn). La rencontre tant attendue entre l'équipe des détenus et celle de la police a tenu toutes ses promesses et s'est déroulée dans un bon esprit sportif exemplaire. Elle s'est terminée sur le score de parité quatre buts partout, il y a eu des buts et surtout du spectacle. Cette belle partie a été arbitrée par Abderrahmane Bergui, l'ancien arbitre international de football, et président de l'Association Ouled El Houma, au grand bonheur de tous les joueurs présents.