CHAMPIONNAT NATIONAL DE KEMPO 500 athlètes attendus à Naâma

Près de 500 athlètes prendront part au Championnat national de kempo, toutes catégories (garçons et filles), prévu du 19 au 23 mars à la salle omnisports de la wilaya de Naâma, a-t-on appris de la Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM).

«Quelque 500 athlètes représentant 38 équipes seront présents à Naâma pour participer à cette échéance d'envergure nationale.

Les ligues et clubs attendent cet évènement avec impatience pour étaler toutes leurs qualités», a indiqué le président de la commission nationale de kempo, Hichem Ouhlima. «Cette fois, le choix s'est porté sur la ville de Naâma pour permettre le développement local de cette spécialité et pour qu'elle ne soit pas centralisée.

Nous voulons donner à toutes les villes du Sud comme Béchar, El-Bayadh, Ghardaïa, Laghouat la chance de participer à ce genre d'évènements et de montrer de quoi elles sont capables», a ajouté la même source.

Selon Ouhlima, cet évènement, qui coïncidera avec les vacances scolaires de printemps, permettra de voir le niveau technique des jeunes du Sud algérien et leur donner la chance de porter les couleurs des différentes équipes nationales. Par ailleurs, les épreuves de la coupe d'Algérie de kempo seront disputées après le mois sacré du Ramadhan en cadets et par équipes (juniors et seniors-garçons et filles).

La commission nationale de kempo est en train de préparer une assemblée constituante de la fédération de cet art martial suite à l'accord du ministère de la Jeunesse et des Sports, après avoir rempli toutes les conditions.



Championnat national de 1ère et 2e divisions de judo

Report des compétitions à une date ultérieure

Les Championnats nationaux (messieurs-dames) de première et deuxième divisions, qui devaient se dérouler conjointement vendredi et samedi, ont été reportés à une date ultérieure, a annoncé la Fédération algérienne de judo (FAJ), sans dévoiler le motif de cet ajournement. «Nous informons l'ensemble des ligues et des clubs que le Championnat national (seniors) des divisions Une et Deux a été reporté à une date ultérieure», a indiqué la FAJ dans un bref communiqué. L'instance fédérale n'a pas dévoilé la date exacte à laquelle a été reportée cette compétition, ni le lieu qui l'abritera.