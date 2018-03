CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ESCRIME (CADETS-JUNIORS -TROIS ARMES) L'Algérie termine à la 2e place avec 18 médailles

Les sélections algériennes (garçons-filles) d'escrime ont décroché la deuxième place au classement général des championnats d'Afrique Cadets- Juniors (trois armes), disputés du 1er au 5 mars à Lagos (Nigeria), avec un total de 18 médailles (4 or, 7 argent, 7 bronze). Les Algériens ont terminé derrière l'Egypte, première avec 22 médailles (11 or, 4 argent, 7 bronze), au moment où l'Afrique du Sud a complété le podium, avec 8 breloques (1 or, 5 argent, 2 bronze). La Fédération algérienne d'escrime (FAE) a engagé un total de 15 athlètes dans cette compétition, répartis sur les trois spécialités: fleuret, sabre et épée. Chez les filles, les représentantes algériennes sont: Benchakour Naila, Benadouda Chaima, Belkebir Kaouther, Yousra Zebboudj, Gueham Meroua, Lagoune Hanane, Lia Malek, Meriem Mebarki, Guemar Nihel et Tantas Yasmine. Pour ce qui est des garçons, l'Algérie était représentée par Akram Bounabi, Maïri Anis, Adem Izem, Ali-Djibril Moussa et Albert Virgil.

La compétition a été marquée par la participation de 13 nations. Outre l'Algérie et le Nigeria (organisateur), il y avait l'Egypte, l'Afrique du Sud, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal et Madagascar.