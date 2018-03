COUPE DU MONDE DE BODYBUILDING La 7e édition à Oran les 16 et 17 mars

La 7e édition de la Coupe du monde de bodybuilding, fitness et powerlifting aura lieu les 16 et 17 mars à Oran, a-t-on appris avant-hier du président de la Fédération algérienne de cette discipline, Moussa Messaour. Neuf pays, dont l'Algérie, prendront part à cette manifestation organisée pour la première fois dans le continent africain, a précisé le même responsable. L'arrivée des délégations, représentant des pays africains et européens, est programmée pour le 15 mars. La compétition se déroulera à l'hôtel Meridian, souligne-t-on de même source. L'Algérie sera représentée dans cette épreuve par trois sélections: A et B, ainsi que celle des juniors, a encore informé Messaour, qui espère réaliser une meilleure moisson que celle de la précédente édition, déroulée en Italie, lorsque les Algériens ont remporté une médaille d'or et une autre en argent. La Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting est une fédération sportive nationale, sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est en charge du développement et de la promotion du bodybuilding, fitness et powerlifting, disciplines très populaires et prisées par les jeunes et moins jeunes à la recherche d'un corps parfait. Cette fédération a été fondée le 19 mars 2006 en vertu de la loi 90.31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Elle est présidée par Moussa Messaour pour un deuxième mandat olympique de rang, rappelle-t-on.