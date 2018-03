FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES LUTTES ASSOCIÉES Les bilans moral et financier 2017 adoptés

Les membres de l'assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA) ont approuvé avant-hier à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2017 ainsi que le plan d'action de la saison 2018. Organisée au Centre de préparation des équipes nationales à Souïdania (Alger), l'AG ordinaire a été présidée par le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Djamel Amraoui.

Les 21 membres présents à l'assemblée générale (11 ligues et 10 meilleurs clubs) ont adopté d`abord le bilan moral de l`exercice 2017 avec 18 voix oui contre 1 non et une abstention, avant de passer au bilan financier, approuvé par 20 membres contre un bulletin non.

Ils ont également examiné et approuvé à l'unanimité le plan d'action de l'exercice 2018.

A l'issue des travaux de l'AG Ordinaire de la FALA, le président de l'instance fédérale, Rabah Chebah, a réitéré son engagement à prendre en charge un plus grand nombre de jeunes et garantir la formation des entraîneurs et juges-arbitres. «Notre démarche s'inscrit dans la continuité du travail déjà entamé lors du précédent mandat olympique et tous nos efforts devront être orientés pour la réalisation des objectifs tracés par l'équipe fédérale, à savoir garantir une plus grande présence de nos élites dans les manifestations continentales et internationales et représenter dignement les couleurs nationales.», a-t-il dit.



Fédération algérienne de voile

Les bilans moral et financier adoptés

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de voile (FAV) ont approuvé à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2017 à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) qui s'est déroulée avant-hier à Alger. Organisée avant-hier à l'Ecole nationale des sports aquatiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Alger), cette AGO a enregistré la présence de 21 membres qui ont également approuvé le plan d'action de la saison 2018. Le bilan moral a été adopté par 17 voix contre 2 et 2 abstentions, alors que le bilan financier a été adopté à l'unanimité. Le président de la FAV Hacene Djilali et son bureau exécutif ont été élus en février 2017 pour le mandat olympique 2017-2020.