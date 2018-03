MALAGA Lacen bientôt prolongé

Arrivé pendant le mercato hivernal en provenance de Getafe, l'ancien international algérien va certainement prolonger son contrat d'un an avec Malaga. Lacen qui a disputé 5 matchs avec Malaga jusqu'à présent va prolonger son contrat automatiquement dès la fin de la prochaine rencontre face à Barcelone s'il joue au moins 45 minutes, une condition écrite dans son contrat. Une prolongation qui est quasiment acquise comme l'explique Husillos le directeur sportif du club andalou: «Mehdi a l'option d'avoir plus d'années de contrat avec le club, il est presque certain qu'il continuera avec nous la saison prochaine».

La prolongation de l'Algérien s'inscrit sans doute dans le projet de remontée la saison prochaine en cas de probable descente mais va certainement le pousser à donner le meilleur de lui-même pour sauver son équipe et de rester en Liga la saison prochaine.