PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2019 L'EN U20 affrontera le Niger en deux matchs amicaux

La sélection nationale U20, qui prépare les éliminatoires de la CAN U20 de 2019 face à la Tunisie, va passer pratiquement un mois en stage bloqué avec deux match amicaux face au Niger. En effet, après un premier stage du 3 au 8 mars, les joueurs ont été libérés pour disputer leurs matchs de championnat avec leurs clubs avant de reprendre un nouveau stage à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 mars, puis de nouveau du 17 mars jusqu'au match officiel face à la Tunisie. La sélection nationale U20 disputera deux rencontres amicales les 20 et 24 mars prochains face à la sélection nationale U20 du Niger. Ces matchs ont été conclus à Dar Essalem, en marge de la tenue du 2e Sommet des exécutifs de la FIFA quand le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a sollicité son homologue de la FENIFOOT (Fédération nigérienne de football) pour se mettre d'accord a ce que les sélections U20 des deux pays se donnent la réplique. Un bon sparring-partner pour les jeunes internationaux algériens qui préparent une importante échéance face à la sélection nationale de la Tunisie qu'ils affronteront le 31 mars à l'aller à Alger et le 7 avril au retour à Tunis dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20 qui aura lieu en 2019 au Niger.