SALAH, ATTAQUANT DE LIVERPOOL "Brahimi est spécial"

La star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah, cette saison est revenu sur les qualités de l'international algérien, Yacine Brahimi, dans un entretien à Diário de Notícias un quotidien portugais. L'international égyptien, Mohamed Salah, a déclaré: «Il est très important pour moi de représenter non seulement mon pays, mais aussi un continent comme l'Afrique. Je suis fier de cela», il a ajouté: «Je suis sûr que les Africains du FC Porto le sont aussi. Ce sont trois grands joueurs, Marega et Aboubakar marquent beaucoup de buts et Brahimi est très talentueux. Je le connais depuis longtemps, il est l'un des joueurs les plus dangereux de cette équipe, Brahimi est spécial». Les deux joueurs se sont affrontés, mercredi soir en 8es de finale de la Ligue des champions européenne, sur le stade d'Anfield en Angleterre. La qualification est revenue aux Reds de Liverpool et de leur attaquant vedette Salah.