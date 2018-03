CSC-CRB, MATCH AVANCÉ (23E J) AUJOURD'HUI Le Chabab veut mettre la pression sur le leader

Par Saïd MEKKI -

Amrani et ses joueurs veulent offrir une victoire à leurs fans pour leur faire oublier le dernier échec face à l'ES Sétif et bien évidemment conforter leur position de leader.

Le choc, comptant pour la 23e journée, devant opposer demain, le CS Constantine, leader de la Ligue 1, au CR Bélouizdad qui cherche à s'éloigner de la zone rouge est attendu avec impatience par les fans des deux équipes. Il faut reconnaître qu'en réalité, dans les deux camps la pression est très forte. Pour le CS Constantine, il n'est pas question de perdre le moindre point à domicile surtout que l'écart avec le premier concurrent, le MC Oran n'est que de 4 points.

Le MCO aura la chance de connaître le résultat de ce match avant d'aborder son match en déplacement à Alger contre le MCA. Amrani a bien préparé ses joueurs pour ce match important devant une équipe cherchant un bon résultat pour éviter de se retrouvé proche de la zone rouge des relégables. Il compte surtout sur le retour de ses joueurs Dahar et Arrousi pour tenter de déstabiliser l'équipe visiteuse. Amrani et ses joueurs veulent offrir une victoire à leurs fans pour leur faire oublier le dernier échec face à l'ES Sétif et bien évidemment conforter leur position de leader. Amrani estime que «nos joueurs qui savent bien qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur à domicile, vont tout faire pour gagner face au CRB à tout prix». Et il compte donc sur «l'aide de notre public, pour booster les joueurs afin de glaner les trois points nous permettant de garder nos chances intactes de remporter le titre». Du côté du CR Bélouizdad, les joueurs sont bien motivés après leur large victoire en match aller des 16es de finale de la coupe de la CAF face aux Zambiens de Nkana FC, sur le score de 3 buts à 0. Rachid Taoussi et ses joueurs ont donc retrouver la confiance et veulent bien saisir l'occasion de ce déplacement à Constantine pour réaliser un bon résultat.

L'attaquant Lakroum fait remarquer que «Notre classement nous oblige à faire un bon résultat à Constantine. La mission s'annonce difficile, certes, devant cette excellente équipe du CSC, leader actuel. Mais je crois que nous pouvons offrir un bon résultat à nos supporters...».

Le match s'annonce donc bien difficile pour les deux équipes à la recherche d'une victoire d'autant qu'un nul n'arrangerait aucune d'elle... Enfin, à noter que le dernier match au programme de cette 22e journée se jouera lundi prochain entre le MC Alger (4e avec 34 points) et le MC Oran (2e avec 38 points).