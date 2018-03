COUPE D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL (8ES DE FINALE) CRBDB-USMB et GSP-WOB à l'affiche

Un riche programme pour les fidèles du basket-ball algérien

Le tirage au sort effectué le samedi 24 février dernier au siège de la FABB a donné lieu à une chaude retrouvaille entre ces deux cadors de la Nationale 1.

La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a procédé avant-hier à la désignation des salles devant abriter les rencontres des 8es de finale de la coupe d'Algérie, prévus les 16 et 17 mars prochains. Ainsi, la FABB a jeté son dévolu sur la salle de Staouéli (Alger) pour être le théâtre des deux grosses affiches de cette étape de l'épreuve populaire, prévue vendredi prochain. Leader du championnat, le CRB Dar El Beïda sera le premier à fouler le parquet de la salle de Staouéli pour donner la réplique à l'USM Blida (14h30). A 16h, les amoureux de la balle au panier auront droit à un match au sommet qui sera animé par le GS Pétroliers et le WO Boufarik. Le tirage au sort effectué le samedi 24 février dernier au siège de la FABB a donné lieu à une chaude retrouvaille entre ces deux cadors de la Nationale 1. Alors que les deux rivaux restent sur une victoire chacun en championnat, dont la dernière est revenue aux Boufarikois, cette confrontation déterminera qui du GSP, détenteur du trophée, ou bien du WOB est le plus fort cette saison. Les deux autres rencontres de cette 1ère partie des 8es de finale mettront aux prises l'US Sétif au JS Aïn Arba et le TRA Draria au PS El Eulma.

Le premier match se jouera à Boufarik, à 16h, alors que le second aura lieu à Si Mustapha (Boumerdès), à la même heure. Samedi prochain, la 2e partie des 8es de finale sera rehaussée par trois empoignades entre équipes de l'élite. L'OS Bordj Bou Arréridj croisera la route du CSC Gué de Constantine, à M'sila (16h). Le RC Constantine affrontera le NB Staouéli à Sétif (14h30), à Sétif, avant de voir l'O Batna et le NA Husseïn Dey en découdre dans la même enceinte sportive (16h). Pour sa part, l'IR Bordj Bou Arréridj, troisième de la N1, évoluera sur du velours face à l'US Birkhadem dans un match programmé à 14h30 à M'sila.