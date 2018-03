LA JSK PERD 2 À 0 À EL HARRACH Un pas de plus vers la relégation

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris ne chantent plus...

Les trois points perdus hier dans une rencontre pourtant ordinaire devant une équipe relégable seront difficiles, hélas, à récupérer.

Le danger de la relégation refait surface au-dessus des têtes des Canaris après la défaite d'hier concédée à El Harrach face à l'USMH.

Les Jaune et Noir qui ont amplement mérité leur victoire s'éloignent quelque peu de la relégation alors que les poulains de Youcef Bouzidi se rapprochent inexorablement du gouffre. Ainsi après cette défaite, la JSK retourne à la case départ. Les trois points perdus hier dans une rencontre pourtant ordinaire devant une équipe relégable seront difficiles, hélas, à récupérer.

Les prochaines rencontres seront de véritables combats pour des Canaris au moral au plus bas d'autant plus que les adversaires ne sont pas des moindres. Hier après la rencontre, la déception était grande du coté du staff technique kabyle.

La sortie a été discrète pour certains joueurs qui ont carrément refusé de commenter la défaire face à un adversaire accessible. Accessible à maints égards car même les Harrachis n'avaient pas le moral au beau fixe. Ils étaient de potentiels relégables et beaucoup plus proches du gouffre que les Canaris. Mais ces derniers ne pouvaient se concentrer sur la rencontre dans un contexte parsemé de problèmes de tous ordres. Les Canaris ont évolué sans leur coach qui n'a pas encore signé son contrat. Le moral a été sapé par ailleurs par l'éternel conflit de la JSK avec la FAF au sujet de la domiciliation de la rencontre face à l'USMB, pour le compte des quarts de finale de la coupe d'Algérie.

Par ailleurs, il est à noter que la semaine qui vient risque d'être plus tumultueuse pour des Canaris qui ont plus que jamais besoin de stabilité. Une sérénité qu'ils n'arrivent pas à trouver depuis quelques mois. A partir de demain, la JSK devrait recevoir la réponse de la FAF au sujet de leur demande de recevoir l'USMB au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Une réponse qui va sans nul doute provoquer un autre bras de fer entre les dirigeants kabyles et cette institution footballistique.

Dans un climat pareil, les Canaris ne pourront sans doute pas s'entraîner sereinement pour les prochains matchs. Et tout le monde sait que les prochaines rencontres seront très difficiles dont la moitié sera à l'extérieur. A l'extérieur de leurs bases les Canaris n'ont pas beaucoup de chances ni même le mental pour rapporter des points. Miser sur les rencontres qui restent à jouer au stade du 1er- Novembre nécessite un minimum de stabilité...