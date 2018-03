LIGUE 1 MOBILIS - 22E JOURNÉE : USMBA-USMB, DRBT-PAC, NAHD-JSS Avantage aux équipes accueillantes

Par Saïd MEKKI -

Une belle empoignade entre deux prétendants au podium

Trois matchs sont au programme d'aujourd'hui pour la suite de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis, dont deux concerneront trois formations ayant la gagne et visent leur maintien.

Les deux matchs concernés sont celui opposant l'USM Bel Abbès à l'USM Blida et le DRB Tadjenanet au Paradou AC. L'USMBA, l'USMB et le DRBT jouent donc pour éviter de se trouver en Ligue 2 en fin de saison. La lanterne rouge, l'USM Blida, effectuera un déplacement périlleux à sidi Bel Abbès pour rencontrer l'équipe drivée par Chérif El Ouazzani qui n'aura pas l'apport de son public puisque le match est programmé à huis clos. Dans tous les cas, le coach Cherif El Ouazzani est bien optimiste en déclarant qu'«on s'est bien préparé pour offrir la victoire aux Scorpions». Restant sur une belle qualification en coupe d'Algérie face à la JS Saoura les joueurs sont donc bien prêts pour cette rencontre qu'il ne faut surtout pas perdre à domicile. De son côté, l'USM Blida, lanterne rouge avec 15 points, le coach Kamel Bouhelal demande à ses joueurs de jouer en bloc tout en cherchant la moindre faille des locaux pour marquer. Pour le gardien de but Ouadah «le match se jouera à Bel Abbès, ce qui avantagera l'équipe adverse, mais nous aussi nous serons avantagés par le huis clos». Les deux équipes seront donc sous pression dans un match qu'aucune ne doit perdre...

De son côté, le DRB Tadjenanet (14e avec 21 points), soit à un seul point des deux premiers non relégables, la JSK et l'USB, sait très bien qu'une défaite à domicile est interdite. Seulement, aujourd'hui, il doit gagner devant une redoutable équipe «académique» du Paradou. L'objectif des deux formations est diamétralement opposé. Le DRBT joue pour s'éloigner de la zone rouge alors que le Paradou veut rejoindre le trio de tête. Le joueur émigré, Guerabis estime que «Nous n'avons plus droit à l'erreur. Et nous sommes donc déterminés à relever le défi face à une bonne équipe du PAC pour garder nos chances de maintien». De son côté, le Paradou compte bien négocier ce match et ne point perdre de points pour garder l'oeil sur les clubs en tête du classement. Encore faut-il bien savoir qu'une victoire du club algérois lui permettrait de rejoindre l'USM Alger à la 3e place au classement, mais le «Difaâ» ne sera pas facile à manier puisqu'il table sur un sans-faute à domicile pour pouvoir assurer son maintien. Le dernier match au programme d'aujourd'hui, le NA Hussein Dey recevra la JS Saoura dans un match où les joueurs du coach Dziri ne doivent pas rater pour s'approcher du podium. D'ailleurs, les Sang et Or veulent bien maintenir leur dynamique des bons résultats puisqu'ils sont invaincus depuis la 8e journée. En face, la JS Saoura qui vient d'être éliminée de la coupe d'Algérie tentera donc de se racheter auprès de son public. Encore faut-il rappeler que l'équipe n'a pas connu la moindre victoire en championnat depuis cinq journées. Les gars de Béchar espèrent qu'avec le nouveau coach Nabil Neghiz qui a remplacé Khouda démissionnaire, ils pourront puisse réaliser un bon résultat dans ce déplacement périlleux à Alger. Seulement, en face, le NAHD est largement favori sur une pelouse du stade du 20-Août 1955, devenue, par la force des choses, leur stade «fétiche» et comme c'est aussi devant leur public, la défaite est donc bien interdite pour les Sang et Or.