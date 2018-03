Lekhal joueur du mois de février

Titulaire indiscutable du côté du Havre, le Franco-Algérien, Victor Lekhal, a été récompensé de ses efforts pendant le mois de février.

Agé seulement de 24 ans, le milieu de terrain du ciel et marine a été désigné le meilleur joueur du mois de février avec Le Havre et remplace l'international algérien Zinedine Ferhat qui a remporté ce titre deux fois consécutivement en décembre et janvier. Lekhal pourrait être un très bon renfort pour le milieu de terrain de l'EN, lui qui peut jouer en sentinelle à la place d'Abeïd qui est blessé et sera absent jusqu'à la fin de saison.