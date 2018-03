BUREAU EXÉCUTIF DE L'UNION ARABE DE CYCLISME Adoption des projets de compétitions 2018-2019

Le bureau exécutif de l'Union arabe de cyclisme (UAC), réuni en session ordinaire avant-hier à Amman en Jordanie, a adopté les projets de compétitions à son programme pour la saison sportive 2018-2019, a annoncé la Fédération algérienne de cyclisme via sa page officielle sur Facebook.

Réunie sous la présidence de Faycal Ben Hamed El Kassimi et en présence de l'ensemble des membres du bureau dont le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Kerboua, l'UAC a longuement discuté les projets de compétitions avant de les adopter avec le déroulement de toutes les compétitions officielles à des dates retenues comme les Championnats arabes des nations 2018 en septembre à Mostaganem.

Le président de la FAC Kerboua, a proposé l'organisation des compétitions en tenant compte des rendez-vous mondiaux. Ainsi, le patron de la Fédération algérienne du cyclisme, a longuement défendu l'idée d'organiser les Championnats arabes avant les championnats africains et ces derniers avant les Championnats du monde ou les Jeux olympiques. A cette occasion, Karboua a été désigné avec son homologue libanais au sein d'une commission devant se pencher sur le sujet.

Le bureau de l'UAC qui a aussi adopté le PV de sa dernière réunion, a accepté également la proposition de Kerboua concernant l'alternance des membres des commissions pour plus d'efficacité et de permettre aux membres des fédérations actives d'accéder à l'instance arabe de cyclisme. Par ailleurs, les relations de l'UAC avec les instances régionales, continentales et internationales ont été abordées lors de cette séance de travail.



Championnat arabe des nations sur route (cyclisme)

Mostaganem abritera l'édition de 2018

Le Championnat arabe des nations du cyclisme sur route, aura lieu lors de la 1ère semaine du mois de septembre 2018 à Mostaganem (363 km à l'ouest d'Alger), a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de cyclisme via sa page officielle sur Facebook. Cette décision a été prise par le bureau exécutif de l'Union arabe de cyclisme (UAC) réuni ce vendredi à Amman en Jordanie sous la présidence de son président Faycal Ben Hamed El Kassimi en présence de l'ensemble des membres du bureau, précise la même source. Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Kerboua a pris part aux travaux de la réunion du bureau exécutif de l'instance arabe. Ce rendez-vous du Championnat arabe des nations du cyclisme sur route 2018 à Mostaganem, concernera les catégories des seniors, juniors et cadets filles et garçons.