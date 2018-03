CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE UNIVERSITAIRE DE JUDO Les athlètes de Tizi Ouzou et Oran sacrés

Les athlètes filles de Tizi Ouzou et garçons d'Oran, ont dominé le tableau des médailles du championnat d'Algérie universitaire de judo individuels, qui s'est achevé avant-hier à la salle omnisports de Sid El Bachir d'Oran. Chez les filles, les judokates de l'université de Tizi Ouzou ont décroché un total de trois médailles d'or sur les sept mis en jeu, suivies de ceux d'Alger et de Constantine avec deux médailles d'or chacune. Chez les messieurs, les judokas d'Oran ont dominé la compétition en remportant plusieurs médailles en vermeil. Une vingtaine d'arbitres et autres officiels ont encadré cette compétition, dont le niveau technique a été jugé «appréciable», selon les spécialistes présents à Oran. Cette manifestation sportive, organisée durant deux jours, par la ligue wilaya de sport universitaire en collaboration avec la Fédération algérienne du sport universitaire a enregistré la participation de 242 athlètes universitaires dont 45 filles issus de 36 universités représentant 22 wilayas du pays. Les lauréats de ce Championnat national individuel ont été récompensés par des trophées et médailles lors d'une cérémonie de clôture en présence des membres de la Fédération algérienne de sport universitaire et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran.