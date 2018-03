CHAMPIONNAT DE DIVISION EXCELLENCE (9E JOURNÉE) DE HANDBALL Le GSP déroule, la JSES a eu chaud

Le GS Pétroliers et la JSE Skikda, leaders respectifs de la poule A et B du Championnat national de handball, Division Excellence, ont enchaîné avec un nouveau succès lors de la 9e journée disputée avant-hier. Opposé au HBC El Biar, dans le derby de la capitale, le GS Pétroliers a pris le meilleur sur son hôte en s'imposant sur le score de 20 à 28. De leur côté, le CRB Baraki et l'ES Aïn Touta, dauphin du GSP, se sont également imposés à l'extérieur en battant respectivement le C. Chelghoum Laïd (24-28) et le MB Tadjenanet (25-29). Le dernier match de la poule A a vu la victoire de l'ES Arzew face à l'O. El Oued (31-25). Dans le groupe B, la JSE Skikda s'est imposée sur le fil en déplacement contre le MC Saïda (23-24). Toujours à l'ouest du pays, le CRBB Arréridj, deuxième au classement, a damé le pion au MC Oran (23-28). Concernant les deux autres matchs, le CRB N'gaous a gagné face au CR El Harrouch (24-16), alors que le CRB Mila a signé l'autre succès à l'extérieur contre l'IC Ouargla (19-25).