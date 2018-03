CHAMPIONNAT DE NATIONALE UNE DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Le GS Pétroliers surclasse l'IR Bordj Bou Arréridj

Le match au sommet de la 24e journée du Championnat national de basket-ball, Nationale 1, animé avant-hier par le GS Pétroliers et l'IR Bordj Bou Arréridj, respectivement deuxième et troisième au classement, est revenu aux Algérois (96-89). Pour sa part, le leader, le CRB Dar El Beïda a déroulé face au PS El Eulma (80-67). C'est à l'issue d'une partie âprement disputée que le GS Pétroliers, champion d'Algérie en titre, est sorti victorieux face à une très bonne équipe de l'IR Bordj Bou Arréridj. Après avoir complètement raté leur entame de match, les Pétroliers ont su revenir progressivement dans le match pour clore ce big match à leur avantage sur le score de 96 à 89. A la salle du Caroubier, la logique a été respectée dans la rencontre ayant mis aux prises le CRB Dar El-Beïda au PS El-Eulma. Le patron de la Nationale 1 s'est offert un 20e succès de la saison en s'imposant sur le score de 80 à 67. De leur côté, les deux formations de la Mitidja, à savoir, le WO Boufarik et l'USM Blida, n'étaient pas à la fête. La première s'est inclinée sur le parquet de l'OS Bordj Bou Arréridj (66-59), alors que la seconde a connu le même sort face à l'USM Alger (64-57). A noter que deux matchs n'ont pas eu lieu. Il s'agit du derby algérois NA Husseïn Dey-NB Staouéli et de la rencontre US Sétif-O Batna.