COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPE DE HANDBALL (MESSIEURS) L'ES Aïn Touta et l'ES Arzew en conquérants à Sfax

Les deux représentants algériens engagés en Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball (messieurs), prévu du 15 au 25 mars à Sfax (Tunisie): l'ES Aïn Touta et l'ES Arzew entameront le tournoi le jeudi 15 mars face respectivement à Al-Gharrafa du Qatar et Al-Ahly d'Arabie saoudite, selon le programme dévoilé par les organisateurs. L'ES Aïn Touta enchaînera le vendredi 16 mars en croisant le fer avec les Tunisiens du Club Handball Jammel, alors que l'ES Arzew affrontera la formation tunisienne du Club Sportif Sakiet Ezzit. Après deux jours de compétitions, l'ensemble des 12 clubs engagés dans ce tournoi seront au repos le samedi 17 mars, avant de reprendre le dimanche 18 mars avec le déroulement de la 3e journée. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale prévus le jeudi 22 mars, alors que les demi-finales se joueront le vendredi 23 mars. Chez les dames, le tournoi prévu à la même période, regroupera cinq formations dont trois Algériennes: le HBC El-Biar (Algérie), l'ASFAK Constantine (Algérie), le NRF Constantine (Algérie), le Club Africain (Tunisie), et l'ASF Sfax (Tunisie), et se déroulera sous forme d'un mini-championnat.