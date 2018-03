FINAL FOUR DE LA LIGUE DES NATIONS 2019 L'Italie, la Pologne et le Portugal candidats

L'Italie, la Pologne et le Portugal se sont portés candidats pour accueillir la première phase finale de la Ligue des nations en juin 2019.

C'est ce qu'a annoncé l'UEFA avant-hier au sujet de cette nouvelle compétition qui remplacera les matchs amicaux à partir du mois de septembre.

Les trois nations ont jusqu'au 31 août prochain pour soumettre leur dossier.

Ces trois sélections forment le groupe 3 de la Division A de la Ligue des Nations de l'UEFA.

C'est l'équipe qui terminera en tête de ce groupe qui accueillera la phase finale (demi-finales, match pour la 3e place et finale) dans son pays, explique l'instance.

Ces trois nations devront cependant répondre aux exigences soumises par l'Uefa, qui compte officialiser le nom de l'organisateur durant le mois de décembre de cette année. Les quatre vainqueurs des poules de la Division A, la plus relevée, se retrouveront dans un «Final four», organisé du 5 au 9 juin, pour se disputer la victoire finale.

L'UEFA souhaite que ces rencontres soient disputées dans deux stades différents pouvant chacun accueillir au minimum 30.000 supporters.

La Ligue des nations va démarrer par des matchs de poule de septembre à novembre. Au total 55 nations européennes sont réparties dans quatre ligues (A, B, C et D) en fonction de leur coefficient UEFA.

Les ligues sont elles-mêmes divisées en poules de trois ou quatre équipes.

Les Diables Rouges ont été versés dans le groupe 2 de la Division A et seront opposés à la Suisse et à l'Islande.

Le but de cette compétition est de proposer des rencontres plus équilibrées, à la place de matchs amicaux souvent décevants. La Ligue des nations offrira surtout quatre billets supplémentaires pour l'Euro 2020.