LE HAVRE AC SE RELANCE EN LIGUE 2 Ferhat inscrit son 4e but de la saison

Le Havre s'est imposé avant-hier soir à domicile face à Clermont 2-1 pour le compte de la 29e journée de Ligue 2 française. Le club stoppe ainsi sa série de trois matchs sans victoire, l'international algérien, Zinedine Ferhat, a marqué son quatrième but de la saison.

A la 25e minute, Ferhat se déporte à l'angle de la surface pour s'infiltrer et décocher une frappe qui lobe le gardien clermontais. Le Havre rajoutera un second but à la 64e avant que Clermont ne réduise la marque en fin de match.

Pour Ferhat, la bonne saison continue avec un bilan de 4 buts, 13 passes décisives en 27 matchs. Quant au HAC, il monte à la 7e place à 4 points de la place de barragiste pour la montée.