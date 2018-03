REAL MADRID Zidane évoque le cas Neymar

Absent lors du 8e de finale retour de Ligue des champions perdu face au Real Madrid (1-2) et actuellement au Brésil pour soigner sa cheville droite, Neymar n'en est pas moins dans toutes les têtes, que ce soit dans la capitale française ou espagnole. Hier matin, la Une du quotidien AS a eu l'effet d'une bombe. En effet, selon le média à tendance madrilène, le Real Madrid serait prêt à débourser 400 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant brésilien du PSG. Interrogé en conférence de presse sur l'arrivée possible de Neymar dans la capitale espagnole, en marge du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Eibar, Zinedine Zidane s'est fendu d'une pirouette, sans pour autant fermer la porte à l'attaquant de 26 ans, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. «Je ne vais pas te parler d'un joueur qui n'est pas le mien», a-t-il commencé, avant de poursuivre. «Neymar s'intégrerait dans tous les clubs car il est bon, comme beaucoup d'autres joueurs». Au sujet de la somme de 400 millions d'euros évoquée, le coach merengue a bien son avis. «400 millions? Lorsqu'ils m'ont acheté c'était 72 et cela me paraissait déjà une folie,» a déclaré le coach, bien conscient qu'un tel montant ne soit pas à la portée de toutes les bourses, mais visiblement pas surpris par la flambée des prix du marché actuel.