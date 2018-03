SCHALKE 04 CONFORTE SA 2E PLACE Bentaleb décisif face à Mainz

Avec un Nabil Bentaleb accrocheur, au sens propre comme au sens figuré et encore impliqué sur le seul but de la partie, Schalke 04 s'impose à Mainz et conforte sa deuxième place. Titularisé à la récupération aux côtés de McKennie cette fois, Nabil Bentaleb aura fait encore un match plein avec quelques interceptions et transmissions très propres mais aussi deux ou trois grosses fautes dont un tacle dangereux sur Onisiwa. Il est surtout le dernier passeur sur le seul but de la rencontre à la 55e minute, même su Caligiuri a tout le mérite puisqu'il va slalomer avant d'envoyer la balle en lucarne.

A noter que Bentaleb a récolté un carton jaune après un tirage de maillot sur Serdar (79'). Cette fois, c'est le directeur sportif du club, Christian Heidel, qui a donné son avis sur la saison du joueur.

Le dirigeant allemand a déclaré: «Bentaleb est un combattant sur le terrain, lorsque l'équipe gagne (5-0), en le voyant jouer on dirait que nous sommes perdants, c'est ce que j'aime chez ce joueur.», il a ajouté: «Bentaleb doit prendre patience et continuer le travail pour être titulaire. Les choses redeviendront comme avant, à lui de penser au futur. Il aura sa chance lors des prochaines journées».