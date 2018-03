COURSE RÉGIONALE CYCLISTE DES LIGUES DE BLIDA ET AÏN DEFLA Laâgab domine la compétition

Cette course a commencé à Blida et s'est achevée à Aïn Defla

Quelque 100 athlètes issus de 25 équipes activant au sein des différentes ligues de cyclisme réparties sur le territoire national ont pris part à cette course régionale cycliste.

Les athlètes de l'équipe nationale de cyclisme se sont distingués, avant-hier, au cours de la course régionale cycliste organisée conjointement par les ligues de Blida et Aïn Defla de la discipline.

Au cours de cette compétition commencée à Blida et achevée à Aïn Lechiakh (50 km au sud d'Aïn Defla, les cyclistes de l'équipe nationale, aussi bien en seniors qu'en juniors, ont surclassé leurs adversaires du jour, démontrant à l'occasion qu'ils traversaient une période faste.

En seniors, Azzedine Laâgab, le sociétaire du Groupement sportif pétrolier (GSP), qui a pris part à la course sous les couleurs de l'équipe nationale, a eu le dernier mot au cours de cette compétition, devançant Hamza Benganif (LA Blida) et Mohamed Daïd (Awfia Blida).

Chez les juniors, Seddik Benganif a confirmé sa bonne santé de ces derniers temps puisqu'après avoir remporté la 3e édition du Grand Prix de Aïn Defla organisé récemment, le sociétaire du GSP et qui, à l'occasion, courrait sous les couleurs nationales, a récidivé avant-hier en montant sur la plus haute marche du podium.

Partis des abords de l'université Saâd Dahlab de Blida, les cyclistes ont traversé les villes de Boufarik, Oued El Alleug, Mouzaïa, El Affroun, Boumedfaâ, Djendel avant de franchir la ligne d'arrivée à Aïn Lechiakh, soit une distance de quelque 100 km.

Pour le chargé de communication de la ligue de cyclisme de Aïn Defla, Khouatmi Salim Boukhatem, cette course a constitué une excellente occasion de préparation pour les athlètes de l'équipe nationale en prévision des prochaines échéances internationales. Relevant que les résultats finals reflètent la physionomie de la course, il a noté que la compétition a permis l'émergence de jeunes talents qui, s'ils sont bien encadrés, pourront faire parler d'eux dans un proche avenir. Quelque 100 athlètes issus de 25 équipes activant au sein des différentes ligues de cyclisme réparties sur le territoire national ont pris part à cette course régionale cycliste organisée conjointement par les ligues de Blida et Aïn Defla de la discipline.