LIGUE 2 MOBILIS - 22E JOURNÉE : LE MOB ET LA JSMB REJOIGNENT L'ASAM Un beau trio en tête

Les Béjaouis ont arraché une précieuse victoire à Skikda

Profitant du faux pas de l'ASAM, les deux représentants de Yemma Gouraya se sont hissés sur la plus haute marche du classement, avec une mention spéciale pour la JSMB qui, contrairement au voisin Mobiste, est allée chercher sa victoire de l'extérieur.

Les deux clubs de Béjaïa, le MOB et la JSMB ont rejoint l'AS Aïn M'lila en tête du classement de la Ligue 2 Mobilis, après leurs victoires respectives contre le WA Tlemcen (3-1) et la JSM Skikda (1-0), en matchs disputés avant-hier pour le compte de la 22e journée, ayant vu l'ASM Oran prendre le dessus dans le derby de l'Ouest face au RC Relizane (2-1). Profitant du faux pas de l'ASAM, tenu en échec (2-2) chez le CA Batna, les deux représentants de Yemma Gouraya se sont hissés sur la plus haute marche du classement, avec une mention spéciale pour la JSMB, qui contrairement au voisin Mobiste est allée chercher sa victoire de l'extérieur et face à un adversaire réputé pour être intraitable chez lui. Décidés à l'emporter pour accroître leurs chances d'accession, les Crabes ont démarré le match sur les chapeaux de roue et ont réussi à ouvrir le score dès la 17e, par Hicham-Chérif, avant que Belkacemi ne double la mise, en transformant un penalty à la 58e. Le MOB s'est donné quelques frayeurs en concédant un but devant Benbelaïd (63'), mais, à quelques encablures du coup de sifflet final, l'homme providentiel Belkacemi a réussi à chasser le doute, en ajoutant un troisième but, son deuxième personnel dans ce match.

La JSMB a été tout aussi performante au cours de cette 22e journée et son mérite est d'autant plus grand qu'elle est allée chercher sa victoire chez la JSMS (4e), grâce notamment à son buteur-maison Bensaha, ayant trouvé le chemin des filets à la 44e minute. De précieuses victoires, qui placent les deux formations béjaouies sur un même pied d'estrade que le leader, l'AS Aïn M'lila, qui, lui, s'est fait rejoindre au score (2-2), alors qu'il avait commencé par mener (2-0) chez la lanterne rouge, le CA Batna. Ce sont en effet Sahbi (53') et Semani (78') qui avaient commencé par donner une confortable avance aux Rouge et Noir, mais bien que réduits à dix, après l'expulsion de l'attaquant Houssem Bouharbit, les Batnéens ont réussi à arracher l'égalisation en toute fin de rencontre, grâce à Mebarki (80') et l'inusable Lazhar Hadj-Aïssa (87'). Un résultat qui cependant n'arrange aucune des deux équipes, car si l'ASAM s'est fait rejoindre en tête du classement par le MOB et la JSMB, le CAB reste lanterne rouge, avec 19 points. La seule satisfaction pour le CAB est peut-être de recoller à l'avant-dernier, le CRB Aïn Fakroun, battu de son côté par le MC Saïda (1-0). Une réalisation précoce, signée Ammour sur penalty à la deuxième minute de jeu. Dans le derby de l'Ouest, l'ASM Oran a commence par mener (2-0), grâce à Masmoudi (2') et Moundji (21' csc), et c'est Moussi qui a réduit la marque pour le RCR à la 29e. La sortie de Belkacem Remache, expulsé à la 35e minute après avoir écopé d'un deuxième carton jaune, a influé négativement sur le rendement du RCR, qui malgré une nette volonté de revenir dans ce match a dû s'incliner finalement (2-1). Malgré cette défaite, les Relizanais restent 7es au classement général avec 33 points, mais se voient talonnés de très près par leur adversaire du jour qui, grâce à sa dernière victoire se place au 8e rang, avec 30 unités. Dans le bas du tableau, le MC El Eulma a remporté un match décisif dans la course au maintien, en dominant le GC Mascara (2-1), grâce notamment à Laouafi, auteur d'un doublé (24' et 58'). Côté GCM, c'est l'Eulmi Boulaïnceur qui a réduit le score à la 45e minute, en marquant un but contre son camp. Les deux clubs ont terminé le match à dix, car à la 89e minute, l'arbitre de la rencontre a été contraint d'expulser Hamadache, côté MCEE, et Daiekh, côté GCM. Grâce à cette importante victoire, le MCEE se hisse à la 11e place du classement général, qu'il partage avec le RC Kouba, battu de son côté (2-1) chez l'ASO Chlef. Les Rouge et Blanc ont dominé les Koubéens, grâce à Boudina (12') et Benhamla (22'), avant de voir Griche réduire la marque pour les visiteurs à la 24e. L'ASO remonte ainsi à la 6e place avec 36 points, soit à deux longueurs du CA Bordj Bou Arréridj, battu (2-0) chez l'Amel Boussaâda. C'est Baâli qui avait ouvert le score pour l'ABS (8'), avant que Meddahi ne double la mise, en transformant un penalty à la 40e. Un précieux succès qui éloigne l'ABS de la zone rouge, car désormais 10e avec 27 points, au moment où le CABBA reste scotché à la 4e place, qu'il partage avec la JSMS, avec 38 points chacun.