MANCHESTER CITY Guardiola veut continuer son shopping à Monaco

Le coach espagnol très satisfait de sa recrue

Après avoir attiré Benjamin Mendy et Bernardo Silva l'été dernier, les Citizens sont déterminés à recruter un autre joueur monégasque: Thomas Lemar.

Pep Guardiola et Manchester City se promènent sur la scène nationale cette saison. Après avoir remporté la coupe de la Ligue face à Arsenal - même s'il faut noter cette élimination en FA Cup - les Skyblues foncent vers le titre en Premier League, eux qui ont 16 points d'avance sur leur dauphin Manchester United.

En Europe, ça se passe plutôt bien aussi, puisqu'ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais du côté de Manchester, on refuse visiblement de se reposer sur ses lauriers, et Pep Guardiola veut que la concurrence soit toujours énorme au sein de son effectif.

Ainsi, comme l'explique Le Telegraph, le leader du championnat anglais est prêt à lancer un nouvel assaut pour Thomas Lemar.

Le joueur est déjà suivi par du beau monde en Angleterre, comme Liverpool, mais City se prépare à prendre la pole position dans la course pour l'international français. On se rappelle qu'il y a seulement quelques semaines, les Citizens avaient déjà tenté d'enrôler Alexis Sanchez et Riyad Mahrez, sans succès, preuve que Guardiola considère encore qu'il doit apporter des retouches à son effectif. Fred, talentueux ailier brésilien du Shakthar, est aussi attendu du côté de l'Etihad Stadium cet hiver. Après avoir enrôlé Benjamin Mendy et Bernardo Silva, qui montre son meilleur visage en ce moment, le club anglais risque donc de laisser un nouveau joli chèque dans les caisses monégasques.

Le média anglais précise qu'Eden Hazard était le plan A du coach catalan, mais les Blues n'auraient aucune intention de le vendre à Manchester City, même pour un montant record.

Aux dernières nouvelles, le club de la Principauté réclamait plus de 100 millions d'euros pour son prodige! Qu'on se le dise, l'argent va encore couler à flots cet été!