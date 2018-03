ILS ONT OBSERVÉ UN GESTE DE CONTESTATION CONTRE LES CRITIQUES Les arbitres tentent de se défendre

Par Saïd MEKKI -

Réunion Zetchi-arbitres

La réunion tenue, mardi dernier, au Centre national technique de Sidi Moussa entre le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et les arbitres, a eu deux répercussions successives en attendant la suite des compétitions en cette phase retour décisive. Après avoir réitéré son soutien aux arbitres, le président de la FAF les a incités à être concentrés sur leurs matchs et éviter le plus que possible les erreurs d'arbitrage, avant de décider finalement d'annuler toutes les sanctions des arbitres.

Cette première répercussion de la réunion est venue consécutivement à la menace des arbitres qui ont insinué au président de la FAF qu'ils sont prêts à boycotter le reste des championnats s'ils continuaient à être sanctionnés par la Commission fédérale des arbitres. Et la deuxième répercussion de cette réunion entre le président de la FAF et les arbitres, est venue de la part des officiels qui sont passés à l'action avant-hier sur l'ensemble des terrains où les matchs de la Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis ont été programmés. Le geste des arbitres a été très simple, mais bien significatif: ils ont d'abord informé la FAF de leur action avant de l'appliquer sur les terrains en faisant retarder tous les matchs de deux minutes. L'arbitre du match USM El Harrach-JS Kabylie (2-0), l'international Abid Charef a expliqué ce geste en déclarant qu'«il n'y a pas que le problème des arbitres dans nos championnats et il ne faut donc pas uniquement nous critiquer». Voilà qui est bien clair. Encore faut-il que les arbitres soient soumis à des règlements bien stricts en matière de «déclarations publiques» contrairement aux joueurs, dirigeants et responsables des clubs. Cette «première» réaction, qui pourrait bien en avoir une autre, au point où les arbitres sont devenus par la force des choses les «premiers responsables» des mauvais résultats des clubs pour les joueurs, dirigeants et présidents des clubs concernés.

Les enjeux de la fin de la saison sont multiples et surtout très importants pour les équipes et les arbitres seront donc mis à rude épreuve chez l'équipe locale avec toute la pression qui y est exercée...C'est dire que parfois les arbitres devraient bien avoir des «circonstances atténuantes» pour quelques «décisions» prises pour éviter parfois le pire... Pour les habitués des terrains, les arbitres et les joueurs des équipes adverses sont souvent mis sous pression par des «personnes» de l'entourage des clubs locaux pour les déconcentrer et les voir jouer la «peur au ventre». Ce qui fait que dans la plupart des cas où les arbitres et les joueurs visiteurs «défient» les locaux en ne voulant pas céder aux pressions, des actes de violence sont commis soit à l'intérieur des terrains, soit hors des terrains. Ce sont des faits bien vécus et les commissaires aux matchs et inspecteurs des arbitres savent très bien la véracité de ces remarques. Mais, il faut reconnaître que même s'ils veulent les dénoncer, il leur serait vraiment difficile de les «prouver» car en matière de justice, seules les preuves déterminent les décisions prises... Un véritable cercle vicieux qu'il est difficile de contourner sauf, si les responsables des clubs s'engagent vraiment à «maîtriser» leurs fans avec les représentants de leurs propres supporters. Et c'est là toute la problématique: quel dirigeant pourrait vraiment maîtriser ses fans pour éviter qu'ils ne soient les auteurs d'actes de violence avant, durant ou après les matchs? Et c'est toute la question?