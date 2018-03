AL NASR Joli premier but de Djabou

Titulaire pour la deuxième fois de suite avec Al Nasr, l'international algérien Abdelmoumèn Djabou a donné l'avantage à son équipe en déplacement face à El Ittihad. L'ancien joueur de l'ES Sétif, qui a joué 92 minutes, a réussi à marquer un très joli but en trompant la défense et le gardien adverse d'un joli crochet pour donner l'avantage à son équipe en deuxième période. Djabou a profité d'un caviar de son coéquipier Leonardo avant de se lancer en solo à la limite du hors-jeu, arrivé près du gardien, ce dernier s'est couché sur la feinte de frappe de Djabou qui a ensuite mis le ballon dans les filets avec toute tranquillité à la 53e minute, 1-2. Un but qui a enflammé les supporteurs d'Al Nasr sur les réseaux sociaux qui ont indiqué que ce but est digne d'un grand et talentueux joueur alors qu'il avait été quelque peu critiqué lors de ses premières entrées en jeu. Score final 3-1 pour Al Nasr toujours troisième et deuxième match de suite où Djabou se montre décisif.