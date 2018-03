BÉTIS SÉVILLE Boudebouz retrouve le groupe

L'international algérien, Riyad Boudebouz, a retrouvé l'entraînement de groupe, vendredi soir, avec son équipe du Real Bétis en prévision du match de ce soir face au Deportivo Alavés. Le joueur de 28 ans a été absent de l'entraînement de jeudi dernier, pour raison médicale. Le staff technique ne voulant pas prendre de risque avec le joueur, il lui a été accordé un jour de repos. L'attaquant des verts arrivé l'été passé au Bétis pour une durée de quatre ans, commence à s'adapter et à prendre de la confiance en Liga espagnole, son coach Quique Sétien l'a fait jouer de plus en plus souvent lors des dernières journées.