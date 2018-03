CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL NR Chlef-FAP en match de classement aujourd'hui

Les volleyeuses algériennes du NR Chlef seront opposées à leurs homologues camerounaises de FAP aujourd'hui (16h, heure algérienne) en match de classement (9e-16e places) du championnat d'Afrique des clubs qui se dispute au Caire (Egypte).

Le représentant algérien a bouclé samedi dernier le premier tour de la compétition en s'imposant face aux Botswanaises de Force de défense sur le score de 3 sets à 1 (21-25, 29-27, 25-21, 25-14), en match comptant pour la 4e et dernière journée du groupe B.

Les Algériennes ont terminé à la 3e place de leur poule derrière Carthage (12 points) et Bafia (8 pts), qualifiés pour les quarts de finale.

La compétition enregistre la participation de 19 clubs répartis en quatre poules (A, B, C, D).

Les deux premiers de chaque poule se sont qualifiés aux quarts de finale, les autres joueront les matchs de classement.