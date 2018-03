FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE Adoption des bilans de l'exercice 2017

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de basket-ball ont adopté les bilans moral et financier de l'exercice 2017 à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est déroulée avant-hier à Alger. Organisée au Centre de regroupement des Equipes nationales à Souïdania (Alger), cette AGO a enregistré la présence de 55 membres, dont 35 ayant le droit de voter, qui ont également approuvé le plan d'action de la saison 2018. Le bilan moral a été adopté par 28 voix contre sept, alors que le bilan financier est passé par 26 voix contre huit et une abstention. Le président Abdeslam Draâ et son équipe ont été élus pour le mandat olympique 2017-2020.