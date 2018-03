HANNI, ATTAQUANT DE SPARTAK MOSCOU "Les recruteurs ne rêvent pas d'Algériens"

L'international algérien, Sofiane Hanni, a donné une interview au service de presse de son nouveau club le Spartak Moscou où il revient notamment sur la côte des Algériens dans les transferts. L'attaquant de 27 ans a déclaré concernant sa nouvelle équipe: «J'ai parlé avec Massimo Carrera (coach du Spartak, ndlr), il veut que je joue de la même manière qu'à Anderlecht, afin d'aider l'équipe à gagner. Depuis ma jeunesse, j'ai joué en meneur de jeu, c'est ma position préférée, je peux aussi jouer à gauche, certains entraîneurs m'ont utilisé comme attaquant et parfois cela a très bien marché. Mais je préfère toujours être numéro «dix». Je vois bien le terrain, je lis le jeu, je crée des occasions, tout cela est attendu de moi». Il a ajouté concernant les conditions climatiques en Russie: «Il est très difficile de montrer un jeu de qualité par temps neigeux, mais nous avons commencé la partie printemps du championnat, on peut dire. Pour ce qui est de la «finale» face au Lokomotiv de Moscou, nous sommes déçus de ne pas avoir gagné, mais nous avons encore des matchs en championnat et en coupe de Russie et je crois au succès de l'Equipe». L'ancien capitaine, du RSC Anderlecht, a déclaré concernant les joueurs algériens: «Je suis fier de porter le maillot de l'équipe nationale d'Algérie, nous avons des joueurs talentueux, par exemple, Riyad Mahrez de Leicester City. Il a remporté le championnat d'Angleterre et a été élu meilleur joueur de Premier League, mais il est toujours à Leicester et tout le monde dit: c'est parce qu'il est algérien. Vous voyez, tous les recruteurs ne rêvent pas de joueurs algériens.» Il a ajouté: «Vous rappelez-vous comment les Algériens ont joué à la Coupe du monde au Brésil en 2014? On a perdu contre le futur champion, l'Allemagne, en prolongation (1-2). La façon dont nos fans ont accueilli l'équipe était inoubliable.» Sofiane Hanni a conclu sur son choix de jouer pour l'Algérie: «Je pouvais attendre l'équipe de France, mais j'ai décidé de jouer pour l'Algérie car il est plus facile d'y trouver sa place, la concurrence est moindre, mais c'est surtout pour ma famille qui vient de là-bas et je suis algérien dans mon coeur.»