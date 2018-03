LE PARADOU SUR LE PODIUM L'USMB et le DRBT s'enfoncent

Le Paradou AC a rejoint l'USM Alger sur la troisième marche du podium, après sa précieuse victoire en déplacement contre le DRB Tadjenanet (2-1), qu'il a maintenu dans une position de premier relégable, avec six points d'avance sur la lanterne rouge, l'USM Blida, battue (1-0) chez l'USM Bel Abbès, au moment où le NA Hussein Dey a été tenu en échec à domicile par la JS Saoura (0-0). Les Pacistes ont pleinement profité de la mauvaise passe que traverse actuellement le DRBT, ouvrant le score dès la demi-heure de jeu par El Mellali, avant que leur baroudeur Zakaria Naïdji n'ajoute un deuxième but, sur penalty à la 88'. Pensant avoir définitivement tué le match après ce but, les Algérois se sont quelque peu relâchés, ce qui a permis au DRBT de réduire le score dans le temps additionnel, grâce à Laïb (90'+5). Mais sans plus, car il était déjà trop tard pour espérer faire mieux.

D'ailleurs, l'arbitre de la rencontre n'a pas tardé à siffler la fin du match sur une précieuse victoire du Paradou, qui se hisse donc sur la troisième marche du podium, ex aequo avec l'USM Alger, avec 35 points chacun. De son côté, le DRBT reste premier club relégable, avec 21 points, soit avec six longueurs d'avance sur la lanterne rouge, l'USM Blida, qui a été battue (1-0) chez l'USM Bel-Abbès. Une réalisation signée Bouguelmouna (51'), qui propulse le club de Si-Tahar Chérif El Ouezzani à la 9e place du classement général avec 26 points. Soit à six longueurs du 8e, le NA Hussein Dey, qui a été tenu en échec à domicile par la JS Saoura (0-0). Le mérite des gars du Sud est d'autant plus grand d'avoir réussi cette bonne performance qu'ils ont terminé le match à 10, suite à l'expulsion de Konaté (72'). La JSS sous la conduite du nouvel entraîneur Nabil Neghiz, conserve ainsi sa 6e place au classement général, qu'elle partage avec l'Entente de Sétif, avec 33 points pour chaque formation. Vendredi, c'est l'USMH qui avait réussi la meilleure affaire, en dominant la JSK, les ramenant à une longueur de leur adversaire du jour, premier club non relégable en compagnie de l'USB, avec 22 points chacun.