LEICESTER S'EST IMPOSÉ À WEST BROMWICH Mahrez dans un grand jour

Avec un but et une passe décisive, l'international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez a joué un rôle déterminant dans la victoire de son équipe chez West Bromwich Albion (4-1), en match disputé avant-hier pour le compte de la 30e journée de Premier League anglaise. Menés dès la 8e, sur un but de Rondon, les Foxes se sont en effet remis au talent de leur international algérien pour renverser West-Brom', d'abord comme passeur pour Jamy Vardy à la 21e, puis comme buteur à la 62e, sur un service du Nigérian Iheanacho.

A un quart d'heure du coup de sifflet final, ce même Iheanacho a profité d'une belle passe de Chillwell pour corser l'addition (3-1), avant qu'Albrighton ne scelle définitivement le succès des Foxes, en ajoutant un 4e but à la 90'+3.

Il s'agit du 10e but personnel et 9e passe décisive pour Mahrez cette saison, lui qui avait décroché le titre de meilleur joueur du championnat anglais en 2016. Grâce à cette précieuse victoire en déplacement, Leicester conforte sa huitième place au classement général avec 40 points, au moment où West Bromwich Albion reste lanterne rouge, avec seulement 20 unités au compteur.