LILLE Benzia passeur décisif contre Montpellier

Lille a très bien commencé son match face à Montpellier, avant d'être rejoint au score. Juste après, des supporters ont envahi le terrain et qui s'en sont pris physiquement aux joueurs. L'ouverture du score vient juste avant la fin de la première période sur un superbe travail de Yassine Benzia qui se ballade dans la surface adverse et fonce vers la surface et au lieu de tirer il préfère servir l'Ivoirien Nicolas Pépé qui marque (41'). En deuxième mi-temps, Montpellier va égaliser par Jérôme Rousillon (63') et le score se termine sur le score de 1-1, Lille reste donc à l'avant-dernière place avec 28 points. Après la rencontre, le joueur lillois a fait part de sa incrédulité face à la réaction des supporteurs. «On comprend la réaction, mais on ne peut pas accepter que des joueurs de l'équipe aient été agressés», a souligné à l'AFP le milieu de terrain Yacine Benzia, qui avait rejoint les vestiaires avant les échauffourées. «Il y a une limite à ne pas franchir, dans le vestiaire des joueurs ont eu peur, on a un groupe assez jeune et ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'images.»