PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL "Satisfait des travaux de l'AGO"

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de basket-ball ont approuvé à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2017 à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est déroulée avant-hier à Alger. Organisée à la salle de conférence de l'Office olympique Mohamed-Boudiaf, cette AGO a enregistré la présence de 26 membres qui ont également approuvé le plan d'action de la saison 2018.

Le président de la FABB, Ali Slimani, s'est dit «satisfait» du travail accompli par son équipe lors de l'exercice écoulé. «Durant la première année de notre mandat, nous avons fait le tour des Ligues à travers le pays pour s'enquérir de l'état de notre discipline et nous avons reçu des promesses des directions régionales de la jeunesse et des sports pour développer la basket et attirer plus de licenciés», a déclaré Slimani. «Maintenant nos allons faire le maximum pour concrétiser nos objectifs, notamment, le basket-ball (3x3) à travers la réalisation des terrains de proximité pour attirer les jeunes et créer de nouveaux clubs», a-t-il ajouté. Ali Slimani et son bureau exécutif ont été élus en février 2017 pour le mandat olympique 2017-2020.