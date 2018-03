MATCH JSK - USMB Mellal accepte de jouer à alger

Par Kamel BOUDJADI -

Les membres du staff technique de la JSK

La direction kabyle a mis fin au feuilleton de la domiciliation de cette rencontre qui a duré plus de deux semaines.

Deux jours après la défaite face à l'USMH, les choses semblent s'éclaircir à la JSK. Le président Mellal assurait hier qu'il allait prendre des mesures et agir sur plusieurs fronts. Au plan technique d'abord, Cherif Mellal assurait qu'il allait prendre des mesures contre les joueurs qui ne semblent pas fournir des efforts pour sauver le club. Il n'a pas hésité à exprimer sa déception suite à la prestation de vendredi face à l'USMH.

Le boss kabyle, joint au téléphone, a également confirmé que la JSK a fait une autre demande à l'adresse de la FAF pour recevoir au stade du 5-Juillet, l'USM Blida pour le compte des quarts de finale de la coupe d'Algérie. La JSK a exprimé sa préférence pour jouer le 24 mars en cours. En attendant donc la réponse de la fédération, la direction du club kabyle a donc choisi de faire des concessions pour le bien des joueurs en particulier et du football national en général.

Par cette demande, la direction kabyle a mis fin au feuilleton de la domiciliation de cette rencontre, qui a duré plus de deux semaines. La JSK n'aura donc pas attendu la réponse de la FAF à sa dernière demande de recevoir au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Pour rappel, le feuilleton de la domiciliation a duré deux semaines sans trouver d'issue. Après le refus de la commission d'organisation de faire jouer le match des quarts de finale à Tizi Ouzou, les dirigeants kabyles ont introduit un recours, affirmant que le stade du 1er-Novembre possède une capacité d'accueil de plus de 20.000 spectateurs. L'autre sujet, qui ne semble pas facile à régler, est le contrat de l'entraîneur Bouzidi. Contacté par téléphone, Cherif Mellal assurait qu'il devait rencontrer le coach durant l'après-midi afin de régler ce petit, problème.

En fait, la réponse de Mellal n'éclairait toutefois pas le cas de Saâdi qui s'aggrave de jour en jour. Limogé, ce dernier refuse de résilier son contrat avant de recevoir les indemnités. Hier, des voix affirmaient que ce dernier aurait saisi la Commission de résolution des litiges. Une éventualité qui, si elle venait à être confirmée, ferait entrer le club kabyle dans un autre feuilleton. Si l'affaire était tombée entre les mains des membres de cette commission, le contrat de Youcef Bouzidi aurait des chances de trouver une solution alors que celui-ci affirmait de son coté, que si le problème persistait, il vaudrait mieux mettre un terme à son accord avec les dirigeants kabyles. Aussi, l'unique solution qui restait hier à Cherif Mellal était de sortir le chéquier pour régler le cas Saâdi et éviter le départ de Bouzidi. Jusqu'à tard dans l'après-midi d'hier donc, aucune nouvelle, n'a filtré sur du nouveau à propos des solutions que Mellal devait apporter.

Enfin, notons que les Canaris n'ont d'autre choix que de gagner pour se maintenir en Ligue 1. La défaite face à l'USMH n'arrange pas leurs affaires et les prochaines rencontres risquent de ne pas être une sinécure pour des joueurs kabyles aux «muscles relâchés» malgré l'argent empoché. Mellal était très remonté contre eux et promettait de faire jouer les juniors, dans le pire des cas.