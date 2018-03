LIGUE 1 MOBILIS - 22E JOURNÉE : MC ALGER-MC ORAN, CE SOIR À 18H Le Doyen prêt à enflammer le ‘‘5-Juillet''

Par Saïd MEKKI -

La défense oranaise tiendra-t-elle le coup face à l'attaque mouloudéenne?

Un point commun aux deux équipes en lice aujourd'hui: les deux formations veulent une victoire pour garder toutes leurs chances pour la course au titre. Et c'est justement l'enjeu réel de ce match qui s'annonce difficile.

En clôture de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, le MC Alger (5e avec 34 points) recevra le MC Oran (2e avec 38 points) à partir de 18h, au stade du 5-Juillet, dans un match qui drainera certainement la grande foule. Les deux équipes ne jurent que par la victoire. Du côté du MC Alger, une victoire est synonyme de podium. Quant au MC Oran, une victoire permet de consolider la place de dauphin et pourquoi pas réduire l'écart à seulement un point après la mise à jour de la 23e journée. Le MCO compte deux matchs en retard alors que le CSC, leader de la Ligue 1, a déjà joué son match de la 23e journée. Après le MC Alger, le MCO recevra l'US Biskra au stade Zabana vendredi prochain. Un point commun aux deux équipes en lice aujourd'hui: les deux formations veulent une victoire pour garder toutes leurs chances pour la course au titre. Et c'est justement l'enjeu réel de cette partie qui s'annonce difficile pour les deux équipes. Pour les gars du MC Alger qui restent sur une défaite en Ligue des champions (2-1) face aux Nigérians du MFM FC, il n'est point question de céder le moindre point en jouant à domicile. Le coach du MC Alger, Casoni a déjà fait ses calculs: «On a neuf finales à jouer, on doit les gagner». Le Mouloudia a un parcours favorable d'ici à la fin de saison dans la mesure où les Vert et Rouge devront disputer sept matchs à Alger et deux maths à l'extérieur face à la JS Kabylie et au DRB Tadjenanet. Et c'est la raison pour laquelle Casoni ne veut en aucun cas perdre ce match à domicile. «Comme on joue chez nous et devant notre public, on a un bon coup à jouer. Il ne faut pas se louper», a déclaré Casoni à ses joueurs. Derardja, lui, estime que «Le match contre le MC Oran, c'est comme une finale». Le coach du MCA peut en tous cas compter sur l'ensemble de ses joueurs puisqu'il ne compte pas de blessé. Ce qui veut dire qu'il aura bien l'embarras du choix pour mettre les meilleurs joueurs susceptibles de gagner ce match face à cette coriace équipe du MC Oran. D'ailleurs, même le coach du MC Oran, Moez Bouakaz, a enregistré avec satisfaction le retour des joueurs blessés à la veille de ce déplacement périlleux à Alger. Il s'agit, entre autres, du défenseur central, Zine El Abidine Sebbah, du meneur de jeu, Mohamed Amine Aouedj. C'est donc avec un effectif au complet que se présente le MCO cet après-midi au stade du 5-Juillet. Et tout comme le coach du MCA, celui du MCO aura aussi l'embarras du choix des joueurs pour cette confrontation ouverte à tous les pronostics. D'ailleurs, le coach adjoint des Hamraoua, Bachir Mecheri le dit clairement: «Cette fois-ci, le staff technique aura l'embarras du choix pour composer le onze rentrant, après le retour aux entraînements des joueurs blessés...», a indiqué, entre autres, l'entraîneur adjoint, Bachir Mecheri. Et à l'ex-international du MCO de conclure que «ce sera une vraie bataille tactique entre les deux entraîneurs, chacun va faire ses calculs pour tromper l'autre. Gageons que ce match se jouera dans le plus grand fair-play et qu'au coup de sifflet final, le MCO sortira vainqueur». Pour Mansouri qui, il y a juste quelques semaines faisait partie de l'effectif du MCA, le match d'aujourd'hui est bien spécial puisqu'il va devoir affronter son ancienne équipe. Mais, lui, insiste pour préciser que «je ne serai pas revanchard contre le MCA.» D'ailleurs, avoue-t-il «le coach m'a conseillé de ne pas se faire de pression en se préparant à jouer un match comme tous les autres et il est donc évident que je prenne en considération ses conseils». Quelle sagesse ce jeune enfant de Tlemcen...