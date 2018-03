Brèves des fédérations

Badminton

La Fédération algérienne de badminton organise un stage au profit des entraîneurs de premier degré, dirigé par l'expert mauricien Dajee Annirao entre le 13 et le 19 mars au Centre de préparation et de regroupement des Equipes nationales de Souïdania (Alger). D'autre part, la FABa a organisé son assemblée générale ordinaire (AGO) vendredi au centre sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger au cours de laquelle les bilans moral et financier de l'exercice 2017 ont été adoptés à l'unanimité, en plus de l'adoption du programme d'activités du reste de la saison 2018.



Voile

La Fédération algérienne de voile va procéder au coup d'envoi de la saison sportive 2018 aujourd'hui lors d'une cérémonie prévue à la salle de conférences du centre sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger à partir de 10h. Au cours de cet événement, l'instance fédérale va honorer les athlètes qui se sont distingués en 2017.



Tennis

La Fédération algérienne de tennis a reporté à une date ultérieure, la première étape du circuit fédéral (première série), qui devait avoir lieu les 9 et 10 mars au club d'Al-Alia de Biskra, en raison des travaux d'aménagement effectués par les autorités locales au niveau de cette enceinte.



Arts martiaux

La Fédération algérienne des arts martiaux a informé que l'adhésion au niveau des ligues de wilaya et à la fédération concerne uniquement les clubs proposant des activités reconnues par l'instance fédérale, selon les statuts en vigueur.



Volley-ball

La Fédération algérienne de volley-ball (AFVB), en collaboration avec l'institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Bénian (Alger) a annoncé l'ouverture des inscriptions pour les entraîneurs désireux effectuer un stage de formation de courte durée (2e degré) à temps partiel.



Karaté-do

La Fédération algérienne de karaté-do (FAK) organisera un Open national juniors (U18) des sélections de wilayas et ce, les 17 et 18 mars à la salle OMS de Hammamet (Alger), dans les épreuves kata et kumité en individuel (garçons et filles), en vue des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) prévus à Alger du 19 au 28 juillet prochain.



Tir sportif

L'Equipe nationale de tir sportif se trouve depuis samedi dernier à Sharm El-Sheikh (Egypte) pour prendre part au Championnat arabe des nations dans la spécialité air comprimé (10 mètres) du 12 au 18 mars.