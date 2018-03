BELFODIL, ATTAQUANT DU WERDER BRÊME "Je ne sais rien de mon futur"

Dans une première interview depuis son arrivée en Allemagne, l'attaquant algérien Ishak Belfodil a ouvert son coeur et a enfin parlé de son faux transfert vers la Chine ainsi que son futur avec le Werder. Il a aussi parlé de son époque avec Lyon et de la comparaison avec l'attaquant français Benzema à ses débuts: «En France et surtout à Lyon quand t'es attaquant, ils te comparent avec Benzema, à mon époque il y avait cinq ou six Benzema dans l'équipe et j'étais parmi eux, je suis un garçon qui aime jouer et j'avoue que j'étais impatient c'est pour ça j'ai préféré quitter l'OL pour une nouvelle destination à la recherche du temps de jeu.» Dans son interview, Belfodil a aussi parlé de sa situation avec ses anciens club, lui qui n'a pas joué plus d'un an avec tous les clubs qu'il a connus depuis ses débuts: «C'est vrai que c'est bien de jouer avec une seule équipe pendant des années, mais dans le foot, il faut saisir sa chance, quand t'as une belle offre d'une autre équipe et qu'ils ont un bon projet sportif alors pourquoi ne pas tenter sa chance? J'ai abandonné l'argent aux Émirats arabes unis pour retourner en Europe et je suis content de mes choix.» Ishak Belfodil a parlé du contact qu'il a eu pendant le mercato hivernal avec un club chinois en indiquant que c'était son ancien entraîneur à Baniyas SC qui le voulait avec lui mais le Werder a directement décliné l'offre: «J'avoue que j'étais dans le viseur d'un club chinois et que je n'étais pas contre un départ, mais les dirigeants du club ont directement refusé l'offre en indiquant qu'ils ont besoin de mes services. Je suis content ici et je pense que c'était un mal pour un bien.» En évoquant son futur avec le club allemand, si il va rester ou non (il appartient toujours au Standard de Liège), Belfodil a expliqué: «Je suis bien ici avec le Werder, mais je ne sais pas si les deux clubs vont se mettre d'accord en fin de saison, je sais que je suis prêté avec option d'achat, mais pour l'instant c'est mon agent qui s'occupe de tout. On va voir ce qui va se passer d'ici à la fin de saison, j'aime le championnat anglais mais mon objectif est de rester en Bundesliga la saison prochaine, car j'aime bien aussi ce championnat». Âgé de 26 ans, Belfodil a parlé de sa nervosité qui lui a causé quelques de problèmes par le passé, mais qu'il a su transformer en énergie positive: «Avant, tout le monde sentait que j'étais nerveux quand je ne jouais pas ou que je me trouvais sur le banc, mais maintenant j'en ai fait une énergie positive. Tout se passe bien et j'apprends à être patient, j'essaye de tout donner dès que l'occasion de jouer se présente devant moi.»