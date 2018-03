CHAMPIONNATS ARABES DE BOXE (MESSIEURS) 18 Algériens en stage à Tiaret

Près de 18 boxeurs de la sélection algérienne masculine (seniors) effectueront à partir de demain un stage de préparation dans la wilaya de Tiaret, en prévision des championnats arabes (messieurs), prévus du 2 au 8 avril au Soudan, a-t-on appris de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Le staff technique national, composé des entraîneurs Ahmed Dine, Abdelhafid Boubekri et Belounis Slimane a fait appel à 18 athlètes pour ce stage qui se poursuivra jusqu'au 31 mars. «Nous avons fait appel aux boxeurs ayant fait des résultats positifs aux derniers championnats d'Algérie de la catégorie, sans oublier les cadres de la sélection, à savoir Flissi, Benbaziz et Kramou», a déclaré le directeur des Equipes nationales (DEN), Brahim Bedjaoui. De son côté, l'entraîneur national, Ahmed Dine, a indiqué que «ce deuxième cycle de préparation, après celui effectué à Tikjda (Bouira), permettra au staff technique de sélectionner les 10 meilleurs boxeurs en vue du rendez-vous arabe». «Nos boxeurs enregistrent un retard considérable en matière de préparation et nous allons profiter de ces championnats arabes au Soudan pour sélectionner les meilleurs en vue des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), un rendez-vous très important pour la boxe algérienne», a-t-il précisé.