DJABOU, ATTAQUANT D'AL NASR "J'espère que le futur sera meilleur"

L'international algérien, Abdelmoumène Djabou, est revenu sur son premier but avec son équipe Al Nasr, pour le compte de la 24e journée du championnat saoudien. Le joueur de 31 ans a déclaré après la rencontre: «Je remercie les joueurs pour leurs efforts durant ce match. C'est ma deuxième titularisation, j'ai inscrit un but et j'ai réalisé un bon match, j'espère que le futur sera meilleur», il a ajouté: «On a l'envie de gagner nos matchs, il nous faut terminer la saison dans une bonne position, pour pouvoir disputer la Champions League asiatique l'année prochaine, il nous reste deux matchs et nous allons les gagner.» Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de l'ES Sétif, l'Algérien commence à prendre ses marques dans le championnat saoudien. Sur les deux dernières rencontres, Djabou a été l'auteur d'une passe décisive et d'un but magnifique.