INCIDENTS À LILLE Le LOSC risque très gros

Dans L'Equipe d'hier matin, Marc Ingla s'est exprimé à nouveau à propos des incidents de samedi soir. Mais son club risque très gros devant la commission de discipline. C'était l'une des images que l'on n'aime pas voir sur un terrain de football.

Samedi soir, à l'issue de la rencontre entre le LOSC et Montpellier (1-1), plus de 100 supporters des Dogues sont parvenus à rentrer sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy, afin de venir mettre la pression physiquement pour certains, auprès des joueurs. Nicolas Pépé a été touché par un coup de pied, tandis que Thiago Maia et Thiago Mendes ont eux, été bousculés, dans les échauffourées. Avant-hier, Gérard Lopez, le grand patron du club lillois, s'est exprimé sur ces violences, aujourd'hui, c'est au tour de Marc Ingla, le directeur général de le faire dans les colonnes de L'Équipe. «On ne peut pas accepter de la violence dans un stade de foot. Je le répète, tout a été filmé et on va identifier les éléments perturbateurs. Il y a des responsables et on va les trouver», a commencé par expliquer l'ancien dirigeant du FC Barcelone aujourd'hui dans le nord de la France. «Quelques-uns ont été identifiés, on a des pistes pour les autres, on a des images. On a besoin d'être prudents. C'est un travail qu'on va faire dans les prochains jours. Dès qu'on trouvera des situations de violence manifeste de la part d'individus qui ne sont pas des vrais supporters du LOSC, on déposera des plaintes et on prendra des mesures», a-t-il ainsi poursuivi dans les colonnes du quotidien. Et il faudra bien au LOSC d'être très actif sur ce dossier s'ils veulent éviter le pire. En effet, la commission de discipline, qui se réunit ce jeudi (comme tous les autres d'ailleurs), devrait prendre des mesures à titre conservatoire comme des huis clos (qu'il soit total ou partiel) avant de placer le dossier en instruction pendant quelques semaines. Ensuite, viendra l'heure de la sanction qui peut aller de match à huis clos, d'une suspension de terrain ou encore plusieurs matchs perdus sur pénalité et enfin des retraits de points.

Le LOSC, déjà en situation très défavorable en Ligue 1, n'a décidément pas besoin de ça.