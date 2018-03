KV COURTRAI Pas de play-offs pour Ouali et Attam

Pour le dernier match de la phase classique en championnat belge, le KV Courtrai de Idir Ouali titulaire et Youcef Attal sur le banc, a reçu sur son terrain le troisième du classement, Charleroi. Résultat: une victoire et une grosse déception. Le match était capital pour Courtrai qui avait un oeil sur son match et une autre sur le résultat du Standard de Liège. Courtrai va s'imposer 2-0 et inscrire deux buts en première période grâce à Teddy Chevalier (5') et Jeremy Perbet (40'), mais ce sera sans succès pour Courtrai qui termine la phase classique au 7e rang, ce qui signifie qu'ils ne sont pas qualifiés pour jouer les play-offs (A), parce que le Standard a su s'imposer à l'extérieur 2-3. Á noter que Idir Ouali était passeur décisif pendant cette rencontre et a délivré sa 8e passe depuis le début de saison tandis que Youcef Attal est resté sur le banc malgré son très beau match le week-end dernier.