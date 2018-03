LE FC PORTO S'EST INCLINÉ Brahimi rate un penalty contre Paços

Le leader du championnat portugais le FC Porto s'est incliné avant-hier soir, sur le score d'un but à zéro (1-0), face à la modeste équipe du Paços de Ferreira pour le compte de la 25e journée de Liga Nos. Les Dragons n'ont pas su concrétiser les nombreuses occasions, à l'image de l'international algérien, Yacine Brahimi qui a raté l'égalisation à la 68e en ne transformant pas un penalty arrêté par le gardien Felgueiras. Une bonne affaire pour le Benfica Lisbonne qui revient à seulement deux points du FC Porto. Les coéquipiers de Casillas ont raté un match capital et se mettent en danger pour la course au titre à huit journées de la fin du championnat.